Пандемия коронавируса , 27 окт, 10:06
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Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию в общественных местах
Роспотребнадзор выпустил постановление, в котором в связи с ростом зараженных коронавирусом предписал усилить дезинфекцию в общественных местах. Документ опубликован на портале правовой информации.
Мероприятия по дезинфекции необходимо усилить на транспорте, в такси, торговых объектах, точках общественного питания, в местах проведения культурно-просветительских мероприятий и театрах.
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