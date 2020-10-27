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Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию в общественных местах

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роспотребнадзор выпустил постановление, в котором в связи с ростом зараженных коронавирусом предписал усилить дезинфекцию в общественных местах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Мероприятия по дезинфекции необходимо усилить на транспорте, в такси, торговых объектах, точках общественного питания, в местах проведения культурно-просветительских мероприятий и театрах.

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дезинфекция коронавирус COVID-19 Роспотребнадзор
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