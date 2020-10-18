Власти Москвы пообещали рейды и проверки в метро для контроля масок

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Департамент транспорта московской мэрии объявил, что на следующей неделе будет усилен контроль за тем, носят ли пассажиры маски и перчатки. Проверки будут проходить в автобусах, трамваях, в столичном метро и МЦД, говорится в сообщении, опубликованном департаментом в Telegram.

«Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции», — говорится в нем.

Власти столицы попросили горожан в случае поездки на общественном транспорте выполнить «всего два простых условия»: надеть маски и перчатки.

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