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Протесты в Киргизии ,  
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В Киргизии отправили в отставку секретаря Совбеза и назначили нового

Дуйшебаев Кенешбек
Дуйшебаев Кенешбек (Фото: Res Publica / YouTube)

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совета безопасности страны Кенешбека Дуйшебаева. Новым секретарем Совбеза стал Рыскелди Мусаев, сообщается на сайте президента республики.

Также в Киргизии назначили нового и.о. мэра Бишкека. Им стал Балбак Тулобаев, ранее занимавший должность руководителя аппарата мэрии города, сообщает агентство АКИpress.

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Фото:Владимир Воронин / AP

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались массовые беспорядки. Согласно данным ЦИК, в парламент прошли только четыре из 16 участвовавших в выборах партий. С этим не согласились сторонники проигравших политических объединений. На улицах начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, протестующие захватили здание парламента, аппарата президента и требовали новых выборов.

На фоне протестов ЦИК отменила результаты выборов. В отставку подал премьер-министр республики Кубатбек Боронов, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство, а затем также ушел в отставку.

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