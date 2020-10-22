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Протесты в Киргизии ,  
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В Бишкеке второй раз за неделю сменился мэр

Нариман Тюлеев
Нариман Тюлеев (Фото: meria.kg)

Первый вице-мэр Бишкека Нариман Тюлеев отказался исполнять обязанности главы столицы Киргизии, говорится в заявлении чиновника, опубликованном на сайте мэрии.

По словам Тюлеева, занять должность первого вице-мэра и принять на себя исполнение обязанностей мэра его «уговорил» Азиз Суракматов, подавший в отставку 20 октября. Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров принял отставку мэра Бишкека Суракматова, решившего уйти с поста ради участия в выборах, он был освобожден от должности.

Как рассказал Тюлеев, он «даже не успел войти в курс дела», как вокруг кресла мэра началась «грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

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«Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ», — говорится в заявлении Тюлеева.

Он сообщил, что новым и.о. мэра будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который, по словам Тюлеева, «уже два года добросовестно и ответственно служит столице, представляя новое поколение управленцев страны».

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Нариман Тюлеев уже возглавлял киргизскую столицу в 2008–2010 годах, напоминает портал 24.kg. В 2013 году Тюлеев был осужден по обвинению в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы. Ему инкриминировались, в частности, и махинации с земельными участками. Тюлеев был освобожден по амнистии три года спустя.

В начале октября в Киргизии начались массовые протесты. Поводом стали предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым только четыре из 16 партий смогли пройти в парламент, преодолев 7-процентный барьер. Позднее ЦИК аннулировала результаты выборов, ряд высших должностных лиц страны покинули свои посты. В отставку подал в том числе президент Сооронбай Жээнбеков. Сейчас его обязанности исполняет Жапаров, незадолго до этого ставший премьером.

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