В Бишкеке второй раз за неделю сменился мэр

Нариман Тюлеев (Фото: meria.kg)

Первый вице-мэр Бишкека Нариман Тюлеев отказался исполнять обязанности главы столицы Киргизии, говорится в заявлении чиновника, опубликованном на сайте мэрии.

По словам Тюлеева, занять должность первого вице-мэра и принять на себя исполнение обязанностей мэра его «уговорил» Азиз Суракматов, подавший в отставку 20 октября. Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров принял отставку мэра Бишкека Суракматова, решившего уйти с поста ради участия в выборах, он был освобожден от должности.

Как рассказал Тюлеев, он «даже не успел войти в курс дела», как вокруг кресла мэра началась «грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

«Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ», — говорится в заявлении Тюлеева.