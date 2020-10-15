Протесты в Киргизии , 15 окт, 11:44
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Президент Киргизии назначил нового секретаря Совета Безопасности
Кенешбек Дуйшебаев
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил секретарем Совета Безопасности Кенешбека Дуйшебаева, сообщается на сайте главы государства.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал Дамир Сагынбаев. В субботу, 10 октября, Жээнбеков освободил его от должности. Причины увольнения не раскрывались.
Сам Жээнбеков вскоре после назначения Дуйшебаева объявил, что решил уйти в отставку.
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