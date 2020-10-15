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ПСБ запустил сервис выдачи наличных по картам «Мир» на кассах магазинов

Президент Киргизии назначил нового секретаря Совета Безопасности

Спикер парламента Кипра ушел в отставку из-за «золотых паспортов»

Куда, если не на Кипр: что происходит на зарубежных рынках недвижимости

Петербург стал первым среди регионов по числу сделок с льготной ипотекой

Три способа сэкономить на покупке жилья в новостройке в 2020 году

Контрафакт как вирус: почему растет теневой сектор экономики

Ketchum: как построить деловую коммуникацию с руководителями-миллениалами

На «Ростов-Арене» снизили квоту болельщиков на матчах чемпионата России

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве школьницы мужчину

Тихонов подтвердил возможность назначения на пост тренера «Астаны»

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября

Президент Киргизии объявил о решении уйти в отставку

В топ-20 крупнейших компаний России появился первый за шесть лет новичок