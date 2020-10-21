Инфекционист отказался считать итоги одного дня выходом России на плато

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Говорить о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией еще рано. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, сообщает «Интерфакс».

«Хотя бы неделю мы должны видеть стабилизацию или снижение, чтобы говорить о том, что ситуация изменилась. Одного дня недостаточно», — отметил Чуланов.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России за последние сутки COVID-19 выявили у 15,7 тыс. человек, что ниже, чем 20 октября. Тогда коронавирус зафиксировали у 16 319 человек, это стало рекордом с начала пандемии.

С 18 октября ежедневный прирост новых случаев заболевания в России составляет не менее 15 тыс. человек.