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В Роспотребнадзоре назвали число регионов с ростом заражений COVID-19

Фото:Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В 15 регионах России наблюдается повторный рост заболеваемости COVID-19, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин во время конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

В основном, такие субъекты относятся к Центральному и Приволжскому федеральным округам, отметил он.

«21 субъект РФ находится на стадии первого подъема заболеваемости, преимущественно данные субъекты расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что рост числа заразившихся коронавирусом в наблюдается в 60 регионах, еще в 20 ситуация стабильная. По ее словам, в некоторых регионах даже отмечают снижение числа новых случаев. По словам Поповой, это происходит там, где жители соблюдают меры предосторожности.

Судя по карте оперативного штаба по борьбе с вирусом (последнее обновление 2 октября), почти все регионы находятся на втором и третьем этапах снятия ограничений, ранее введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. На первом этапе остались только пять регионов: Тверская, Костромская, Ивановская, Курская и Воронежская области.

Наибольшее количество заражений с начала пандемии зафиксировали в Москве, там известно о 314,7 тыс. заболевших. Меньше всего — на Чукотке (202).

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