В Роспотребнадзоре назвали число регионов с ростом заражений COVID-19
В 15 регионах России наблюдается повторный рост заболеваемости COVID-19, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин во время конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».
В основном, такие субъекты относятся к Центральному и Приволжскому федеральным округам, отметил он.
«21 субъект РФ находится на стадии первого подъема заболеваемости, преимущественно данные субъекты расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что рост числа заразившихся коронавирусом в наблюдается в 60 регионах, еще в 20 ситуация стабильная. По ее словам, в некоторых регионах даже отмечают снижение числа новых случаев. По словам Поповой, это происходит там, где жители соблюдают меры предосторожности.