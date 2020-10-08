В Роспотребнадзоре назвали число регионов с ростом заражений COVID-19

Судя по карте оперативного штаба по борьбе с вирусом (последнее обновление 2 октября), почти все регионы находятся на втором и третьем этапах снятия ограничений, ранее введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. На первом этапе остались только пять регионов: Тверская, Костромская, Ивановская, Курская и Воронежская области.

Наибольшее количество заражений с начала пандемии зафиксировали в Москве, там известно о 314,7 тыс. заболевших. Меньше всего — на Чукотке (202).

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