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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог спрогнозировал сроки выхода России на плато по СOVID-19

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусной инфекцией через одну-две недели. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает «РИА Новости».

«Я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели», — сказал Альтштейн.

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Он также не исключил, что в этот раз плато может быть выше, чем весной. «Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период», — отметил вирусолог.

Ранее, 12 октября заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато уже в течение 10–20 дней. Она говорила, что выходу на плато будут способствовать перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, в России за прошедшие сутки выявили 17 340 новых случаев заражения COVID-19.

Общее число заболевших достигло 1 480 646 человек. Из них 1,119 млн выздоровели, число летальных исходов составило 25 525.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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