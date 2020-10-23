Вирусолог спрогнозировал сроки выхода России на плато по СOVID-19

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Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусной инфекцией через одну-две недели. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает «РИА Новости».

«Я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели», — сказал Альтштейн.

Он также не исключил, что в этот раз плато может быть выше, чем весной. «Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период», — отметил вирусолог.

Ранее, 12 октября заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато уже в течение 10–20 дней. Она говорила, что выходу на плато будут способствовать перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами.