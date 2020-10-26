В Минске силовики начали снова задерживать протестующих

Видео: Onlinerby / Telegram

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В белорусской столице силовики начали разгонять протестующих, известно о задержании части участников акций. Об этом сообщает Tut.by.

Как пишет Tut.by, сотрудники правоохранительных органов разогнали митингующих на проспекте Независимости и Октябрьской площади. На фоне протестов власти ограничили дорожное движение в этом районе, пропуская только общественный транспорт.

Onliner указывает, что людей также разгоняли у станции минского метро «Малиновка», находящейся на окраине города, где оппозиция сформировала «цепь солидарности».