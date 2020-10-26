Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Латвия попросила Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета Политика, 20:50 Кадыров подарил Mercedes-Benz Саиду Нурмагомедову Спорт, 20:40 В Минске силовики начали снова задерживать протестующих Общество, 20:36 Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами Бизнес, 20:25 3 стратегии перед выборами: спекуляции, полная распродажа и уход от риска Инвестиции, 20:18 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 20:12 Мозякин первым в истории КХЛ набрал 900 очков Спорт, 20:10 Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору Политика, 19:55 41 страна заявила о готовности принять участие в Евровидении-2021 Стиль, 19:50 Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет Общество, 19:46 Meta-luxury в интерьере – новое прочтение роскоши РБК и Visionnaire, 19:43 Иммунитет инвестора: как оценить риски и защитить вложения РБК и СберПервый, 19:43 Курганские врачи попросили Путина прислать военных медиков из-за COVID-19 Общество, 19:38 Главврач больницы в Ростове сообщил о перебоях с подачей кислорода Общество, 19:36
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Минске силовики начали снова задерживать протестующих

Видео: Onlinerby / Telegram
Видео: Onlinerby / Telegram
Video

В белорусской столице силовики начали разгонять протестующих, известно о задержании части участников акций. Об этом сообщает Tut.by.

Как пишет Tut.by, сотрудники правоохранительных органов разогнали митингующих на проспекте Независимости и Октябрьской площади. На фоне протестов власти ограничили дорожное движение в этом районе, пропуская только общественный транспорт.

Забастовки на предприятиях в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

Onliner указывает, что людей также разгоняли у станции минского метро «Малиновка», находящейся на окраине города, где оппозиция сформировала «цепь солидарности».

При этом, несмотря на действия силовиков, протестующие начали собираться обратно. По информации Tut.by, в районе площадей Победы и Якуба Коласа (центр столицы) вновь образовалась колонна из людей. По сообщению «Радио Свободы Беларусь», участники акций попытались перекрыть автомобильную дорогу около площади Якуба Коласа, начались задержания. Позже людей на этой площади разогнали.

Первый день «общенациональной забастовки» в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Лидер оппозиции Белоруссии и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 26 октября начало общенациональной забастовки. Она пригрозила, что из-за неисполнения властями требований оппозиции начнутся забастовки предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики в отношении протестующих. По его словам, власти «в спокойном режиме» найдут каждого участника несанкционированных акций с помощью современных технологии.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Оппозиция не принимает и считает сфальсифицированными итоги президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Россия считает победу Лукашенко легитимной. Лукашенко неоднократно обвинял в организации протестов западные страны, которые, по его мнению, хотят развалить страну.

Минск Белоруссия протесты задержания силовики
Материалы по теме
В Белоруссии сообщили об отказе во въезде «крепким молодым людям»
Политика
Кремль отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии
Политика
Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter