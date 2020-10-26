В Минске силовики начали снова задерживать протестующих

При этом, несмотря на действия силовиков, протестующие начали собираться обратно. По информации Tut.by, в районе площадей Победы и Якуба Коласа (центр столицы) вновь образовалась колонна из людей. По сообщению «Радио Свободы Беларусь», участники акций попытались перекрыть автомобильную дорогу около площади Якуба Коласа, начались задержания. Позже людей на этой площади разогнали.
Лидер оппозиции Белоруссии и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 26 октября начало общенациональной забастовки. Она пригрозила, что из-за неисполнения властями требований оппозиции начнутся забастовки предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.
В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики в отношении протестующих. По его словам, власти «в спокойном режиме» найдут каждого участника несанкционированных акций с помощью современных технологии.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Оппозиция не принимает и считает сфальсифицированными итоги президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Россия считает победу Лукашенко легитимной. Лукашенко неоднократно обвинял в организации протестов западные страны, которые, по его мнению, хотят развалить страну.