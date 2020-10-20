Протесты в Белоруссии , 20 окт, 14:42
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Лукашенко заявил о смене тактики в отношении протестующих
Власти Белоруссии сменили тактику борьбы с протестующими в стране. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает государственное агентство БелтА.
«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния», — сказал Лукашенко.
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