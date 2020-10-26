Песков опроверг данные о назначении Бабича куратором плана по Белоруссии

Михаил Бабич (Фото: Роман Владимиров / РИА Новости)

В Кремле не подтверждают назначение первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича куратором по выполнению представленного им плана по стабилизации политической ситуации в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, я не могу это подтвердить», — ответил он на вопрос журналиста.

Пресс-секретарь также заявил, что Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Белоруссии и не намерена давать властям республики какие-либо советы по разрешению текущей ситуации.

Накануне Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что, по данным источников, Бабич представил президенту Владимиру Путину план разрешения политического кризиса в республике, после чего был назначен ответственным за его выполнение.