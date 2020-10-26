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Протесты в Белоруссии ,  
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Песков опроверг данные о назначении Бабича куратором плана по Белоруссии

Михаил Бабич
Михаил Бабич (Фото: Роман Владимиров / РИА Новости)

В Кремле не подтверждают назначение первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича куратором по выполнению представленного им плана по стабилизации политической ситуации в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, я не могу это подтвердить», — ответил он на вопрос журналиста.

Пресс-секретарь также заявил, что Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Белоруссии и не намерена давать властям республики какие-либо советы по разрешению текущей ситуации.

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Фото:Reuters

Накануне Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что, по данным источников, Бабич представил президенту Владимиру Путину план разрешения политического кризиса в республике, после чего был назначен ответственным за его выполнение.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал президент Александр Лукашенко, набравший большинство голосов. Оппозиция и митингующие не приняли официальные результаты и не признают Лукашенко президентом. По их мнению, власти подделали результаты голосования и президентом должна была стать лидер оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко исключал фальсификацию результатов выборов.

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Российский президент Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой. В ходе протестов они регулярно созванивались и обсуждали политические события в республике. Во время одного из таких разговоров Лукашенко попросил российского коллегу создать резервный отряд силовиков на случай, если ситуация в стране ухудшится.

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