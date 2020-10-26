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Протесты в Белоруссии ,  
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Кремль отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии

Россия не может публично давать советы президенту Белоруссии Александру Лукашенко по поводу ситуации с протестами в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ни чем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем», — заявил он.

Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
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Фото:AP

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Белоруссия Дмитрий Песков
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