Алиев заявил о взятии 18 населенных пунктов Карабаха

Ильхам Алиев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Азербайджанская армия 25 октября заняла территории 18 населенных пунктов Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов. Об этом президент страны Ильхам Алиев сообщил в ходе своего обращения к народу, передает издание Publika.az

По словам президента, в Зангиланском районе были взяты Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд и Еникенд, в Джебраильском районе — Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Курды, Ховуслу и Челебиляр. В Губадлинском районе военные взяли под контроль деревни Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабурхан и Губадлы.

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