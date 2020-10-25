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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о контроле Баку над более чем 100 городами и селами Карабаха

С начала боевых действий в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на оперативном совещании с руководством Минобороны страны, передает агентство APA.

«За этот период более 100 населенных пунктов — города, села — было освобождено от оккупации», — сказал Алиев. По его словам, в этих населенных пунктах «уже развевается флаг Азербайджана».

Глава государства добавил, что в этих городах и селах разрушены жилые дома, административные здания, социальные объекты, а также исторические и религиозные памятники.

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Общество

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября. Обе страны понесли потери среди военнослужащих и мирного населения. Дважды в октябре противники договаривались о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. Стороны обвиняли друг друга в срыве договоренностей.

Как следует из совместного заявления Азербайджана, Армении и США, очередное гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном вступит в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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