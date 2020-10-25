Алиев заявил о контроле Баку над более чем 100 городами и селами Карабаха

С начала боевых действий в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на оперативном совещании с руководством Минобороны страны, передает агентство APA.

«За этот период более 100 населенных пунктов — города, села — было освобождено от оккупации», — сказал Алиев. По его словам, в этих населенных пунктах «уже развевается флаг Азербайджана».

Глава государства добавил, что в этих городах и селах разрушены жилые дома, административные здания, социальные объекты, а также исторические и религиозные памятники.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября. Обе страны понесли потери среди военнослужащих и мирного населения. Дважды в октябре противники договаривались о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. Стороны обвиняли друг друга в срыве договоренностей.