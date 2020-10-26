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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал два пути решения карабахского конфликта

Один из них военный, другой — мирный. Чтобы события развивались по второму варианту, Армения должна вывести войска из Карабаха. Алиев отметил, что Азербайджан уже «сыт по горло» бессмысленными переговорами
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе может быть решен одним из двух путей. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая с обращением к народу. Трансляцию ведут азербайджанские телеканалы.

«Моя позиция известна моему народу. Этот вопрос должен быть решен либо военным путем, либо мирным путем», — сказал Алиев (цитата по Oxu.az).

По словам президента, для мирного решения карабахского конфликта Армения должна уйти с «оккупированных» территорий. «Нам нужен конкретный график, сколько дней необходимо Армении для вывода войск», — пояснил Алиев, добавив, что Ереван намерен использовать перемирие для мобилизации своих сил и вооружения армии.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия
Политика
Фото:AP

Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», Алиев заявил об усталости Баку от переговоров по спорным территориям. «Мы сыты по горло этими переговорами. Сколько можно вести переговоры», — сказал президент. По его словам, в течение 30 лет Минская группа ОБСЕ занималась «замораживанием конфликта». Но как только Азербайджан начал «освобождать свои земли», на него начали оказывать давление.

Вечером 25 октября главы МИДов Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в Вашингтоне договорились о новом, уже третьем по счету, перемирии, которое должно было начаться с 07:00 мск 26 октября. Однако сразу после обозначенного времени прекращения огня стороны обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия
Политика
Фото:AP

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Около 7:00 мск в Баку заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские подразделения в селе Сафьян и Тертерском районе. В Ереване назвали эти данные дезинформацией.

Позже пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана на северо-востоке и юго-востоке линии соприкосновения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все стороны прекратить «раскручивать военный сценарий» решения карабахского конфликта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В течение последнего месяца Ереван и Баку дважды — 10 и 17 октября — пытались при посредничестве Москвы договориться о прекращении огня. Но оба раза перемирие срывалось.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Михаил Котляр
Азербайджан Армения Ильхам Алиев Нагорный Карабах
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