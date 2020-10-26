Алиев назвал два пути решения карабахского конфликта

Один из них военный, другой — мирный. Чтобы события развивались по второму варианту, Армения должна вывести войска из Карабаха. Алиев отметил, что Азербайджан уже «сыт по горло» бессмысленными переговорами

Ильхам Алиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе может быть решен одним из двух путей. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая с обращением к народу. Трансляцию ведут азербайджанские телеканалы.

«Моя позиция известна моему народу. Этот вопрос должен быть решен либо военным путем, либо мирным путем», — сказал Алиев (цитата по Oxu.az).

По словам президента, для мирного решения карабахского конфликта Армения должна уйти с «оккупированных» территорий. «Нам нужен конкретный график, сколько дней необходимо Армении для вывода войск», — пояснил Алиев, добавив, что Ереван намерен использовать перемирие для мобилизации своих сил и вооружения армии.

Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», Алиев заявил об усталости Баку от переговоров по спорным территориям. «Мы сыты по горло этими переговорами. Сколько можно вести переговоры», — сказал президент. По его словам, в течение 30 лет Минская группа ОБСЕ занималась «замораживанием конфликта». Но как только Азербайджан начал «освобождать свои земли», на него начали оказывать давление.