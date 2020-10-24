Алиев назвал главного поставщика оружия Азербайджану

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Россия является главным поставщиком оружия для страны. Расшифровка интервью опубликована на сайте президента Азербайджана.

«Мы приобретаем вооружение у многих стран. Больше всего военную технику нам поставляют не Турция и Израиль. Это — Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение. Армения приобретает оружие у России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси. Конечно, сегодня у нас есть возможность приобретать современное оружие, которое помогает нашей армии восстановить нашу территориальную целостность», — сказал Алиев.

Глава государства также отметил, что Азербайджан самостоятельно восстанавливает свою территориальную целостность.

«Естественно, в нашем регионе любая страна покупает оружие. Далеко не все страны в мире могут обеспечить себя вооружением на 100%. Таким образом, здесь нет ничего странного. Конечно, мы платим за оружие, мы покупаем хорошее оружие, и оно помогает нам на местах. Но территории освобождаются от оккупации не дронами. Территории освобождаются солдатами, людьми, которые выполняют там свои обязанности», — добавил Алиев.

В середине октября Алиев заявил о том, что армянские бизнесмены ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России. По словам президента Азербайджана, армянские бизнесмены, среди них — Самвел Карапетян и Ара Абрамян, купили для этих целей самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн.

Однако в беседе с РБК президент Союза армян России Ара Абрамян опроверг обвинения в поставке оружия в Армению. По его словам, бизнесмены занимаются только гуманитарной помощью.

Как утверждал президент ассоциации армянских предпринимателей миллиардер Самвел Карапетян, на фоне военных действий в Нагорном Карабахе армянские бизнесмены призвали стороны вернуться за стол переговоров, а также найти варианты мирного решения вопроса.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Обе стороны возложили ответственность за военные действия друг на друга, а также ввели военное положение. Кроме того, они понесли потери среди военных и мирного населения.

В начале октября Азербайджан и Армения по итогам трехсторонней встречи с участием министра иностранных дел России Сергеем Лавровым договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Он начал действовать 10 октября в 12:00 (11:00 мск). Однако, несмотря на это, вечером в Степанакерте (столица НКР) прогремели взрывы. Новое перемирие в Нагорном Карабахе было сорвано в полночь 18 октября.

Поддержку Азербайджану в карабахском конфликте оказывает Турция. Президент страны Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении.

В свою очередь, расположенный в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о том, что турецкие частные военные компании при поддержке Анкары ведут отбор наемников в Сирии и перебрасывают их в зону конфликта в Карабахе для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана.

По словам президента России Владимира Путина, с начала обострения конфликта в Карабахе погибли около 5 тыс. военных. У каждой из сторон погибли около 2 тыс. человек.