Эрдоган обвинил США и Россию в поставках оружия Армении

В четверг, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что участие Турции в конфликте может существенно ускорить его окончание. «Необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. Это показала история последних лет, и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но это правда», — заявлял Алиев. По его словам, если Турция будет участвовать в процессе урегулирования конфликта, то он очень скоро остановится и «начнется процесс примирения».

В Армении в свою очередь полагают, что основная цель Азербайджана и Турции — уничтожение армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл Турцию главным спонсором конфликта. «По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха», — утверждал он.

В Ереване неоднократно обвиняли Турцию в участии в войне, в том числе с использованием авиации, спецназа и наемников из Сирии. Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщал, что Турция перебросила из Сирии в зону конфликта около 4 тыс. наемников. Об отправке наемников также сообщала газета The Wall Streеt Journal со ссылкой на источники в Сирии.

Азербайджан и Турция отрицали участие Анкары в конфликте, в том числе использование наемников.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.

На прошлой неделе главы МИД двух стран в ходе консультаций в Москве договорились начать режим прекращения огня с 10 октября для того, чтобы обменяться телами убитых и пленными. Однако почти сразу же после начала режима перемирия они обвинили друг друга в его нарушении.

17 октября министры снова провели переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и договорились начать новое перемирие с полуночи 18 октября.

Россия призывает участников конфликта прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и выработать решение для урегулирования конфликта.