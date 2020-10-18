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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Эрдоган обвинил США и Россию в поставках оружия Армении

Президент Турции заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — оказывают поддержку Армении оружием. Эрдоган также обвинил Армению в повторном нарушении режима перемирия, который действует с 18 октября

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — оказывают поддержку Армении оружием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передает Haberler.

«Минское трио, США, Россия и Франция... Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием», — сказал президент.

Он также заявил, что Армения во второй раз нарушила режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В конфликте Турция поддерживает Азербайджан. Анкара разделяет точку зрения Баку, которая заключается в том, что Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха, изначально принадлежавшую Азербайджану.

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В четверг, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что участие Турции в конфликте может существенно ускорить его окончание. «Необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. Это показала история последних лет, и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но это правда», — заявлял Алиев. По его словам, если Турция будет участвовать в процессе урегулирования конфликта, то он очень скоро остановится и «начнется процесс примирения».

В Армении в свою очередь полагают, что основная цель Азербайджана и Турции — уничтожение армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл Турцию главным спонсором конфликта. «По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха», — утверждал он.

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В Ереване неоднократно обвиняли Турцию в участии в войне, в том числе с использованием авиации, спецназа и наемников из Сирии. Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщал, что Турция перебросила из Сирии в зону конфликта около 4 тыс. наемников. Об отправке наемников также сообщала газета The Wall Streеt Journal со ссылкой на источники в Сирии.

Азербайджан и Турция отрицали участие Анкары в конфликте, в том числе использование наемников.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.

На прошлой неделе главы МИД двух стран в ходе консультаций в Москве договорились начать режим прекращения огня с 10 октября для того, чтобы обменяться телами убитых и пленными. Однако почти сразу же после начала режима перемирия они обвинили друг друга в его нарушении.

17 октября министры снова провели переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и договорились начать новое перемирие с полуночи 18 октября.

Россия призывает участников конфликта прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и выработать решение для урегулирования конфликта.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
Реджеп Тайип Эрдоган Нагорный Карабах Армения поставка вооружений
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