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В МИД призвали США принять подход России к продлению ДСНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты принять подход, озвученный российской стороной относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом дипломат заявил в интервью «РИА Новости».

По мнению Рябкова, Вашингтон не приблизит договоренность с Москвой, «публично вбрасывая какие-то заявления».

«Мы проявили достаточную конструктивность, мы продемонстрировали предельно ответственный подход, а американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений Вашингтона о том, что правильно, что неправильно», — сказал замглавы МИД России.

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Рябков добавил, что «здесь нет дальнейшего пространства для маневра с нашей стороны.

«В известном смысле мы здесь уперлись в стену непонимания... Через риторику, через внешнюю демонстрацию того, что якобы мы на пороге договоренности американцы эту договоренность с нами не приблизят», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, США «должны принять тот подход, который изложил президент (Владимир) Путин на совещании с членами Совета Безопасности, который мы американцам изложили на нашем уровне за закрытыми дверями, а также учесть все то, что отражено в заявлении МИД России от 20 октября».

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Накануне в ходе дискуссионного клуба «Валдай» Путин призвал США к предметному разговору по ДСНВ. Президент заявил о том, что сейчас лучше продлить договор на год в том виде, в каком он есть сейчас, и попытаться найти компромисс, чем полностью его потерять и поставить мир под угрозу новой гонки вооружения.

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16 октября Путин предложил США продлить СНВ-3 «без всяких условий» как минимум на год. Президент отмечал, что, если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально».

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал предложение Путина «провалом». По словам О’Брайена, российский президент предложил продлить договор без замораживания ядерного арсенала.

Договор СНВ-3 действует с февраля 2011 года и истекает в феврале 2021 года и по соглашению стран может быть продлен еще на пять лет. Согласно условиям договора, страны должны сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

МИД России Сергей Рябков США СНВ
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