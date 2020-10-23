В МИД призвали США принять подход России к продлению ДСНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты принять подход, озвученный российской стороной относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом дипломат заявил в интервью «РИА Новости».

По мнению Рябкова, Вашингтон не приблизит договоренность с Москвой, «публично вбрасывая какие-то заявления».

«Мы проявили достаточную конструктивность, мы продемонстрировали предельно ответственный подход, а американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений Вашингтона о том, что правильно, что неправильно», — сказал замглавы МИД России.

Рябков добавил, что «здесь нет дальнейшего пространства для маневра с нашей стороны.