Путин призвал США начать предметный разговор по СНВ-3

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Выступая на заседании дискуссионного форума «Валдай», президент России Владимир Путин призвал США к предметному разговору по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). РБК вел трансляцию выступления.

«До сих пор мы предметно практически не разговаривали, наши партнеры просто, если прямо сказать, уклонялись от прямого предметного профессионального разговора, и все дошло до того, что в феврале следующего года все (ДСНВ. — РБК) истекает», — сказал президент.

По словам Путина, лучше продлить договор на год в том виде, в каком он есть сейчас, и попытаться найти компромисс, чем полностью его потерять и поставить мир под угрозу новой гонки вооружения.

Ранее Путин предложил на год продлить договор без всяких условий, в том числе замораживания арсеналов. 16 октября МИД России сообщил, что предложение президента пока осталось без официального ответа.