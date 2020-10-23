Протесты в Белоруссии , 23 окт, 01:28
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Песков оценил возможность диалога между Белоруссией и Европой
Страны Европы сами лишили себя возможности вести диалог с Белоруссией, так как сочли президента страны Александра Лукашенко нелегитимным. Такое мнение в эфире программы «Большая игра» на Первом канале выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, санкции, введенные против высшего белорусского народа, мешают общению сторон.
«Как они собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить», — заявил представитель Кремля.
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