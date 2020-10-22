Кремль признал несоблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе не соблюдаются, передает корреспондент РБК.

«Россия делала и делает все возможное, чтобы вывести нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», — отметил Песков. По его словам, Москва будет прилагать все усилия для мирного урегулирования конфликта, так как «другого выхода нет».

Вечером 17 октября главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян после телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым объявили о втором гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 18 октября. Однако Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

Первая попытка прекратить огонь на границе двух стран была предпринята после переговоров министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве 10 октября. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября.