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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль признал несоблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото:Азиз Каримов / AP
Фото: Азиз Каримов / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе не соблюдаются, передает корреспондент РБК.

«Россия делала и делает все возможное, чтобы вывести нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», — отметил Песков. По его словам, Москва будет прилагать все усилия для мирного урегулирования конфликта, так как «другого выхода нет».

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Вечером 17 октября главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян после телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым объявили о втором гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 18 октября. Однако Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

Первая попытка прекратить огонь на границе двух стран была предпринята после переговоров министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве 10 октября. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе пока не может быть урегулирован дипломатическим путем. По его словам, армянский народ должен сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения. «Мы должны взять в руки оружие и сражаться, посвятить себя делу защиты прав Родины, и в случае эффективной организации этого процесса мы в конце концов сможем достичь приемлемого для себя дипломатического решения», — говорил он.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в свою очередь считает, что Ереван таким образом не стремится урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, преследуя цель сохранить «оккупацию территорий Азербайджана».

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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