Пашинян заявил об отсутствии дипломатического решения вопроса Карабаха

Никол Пашинян (Фото: Виктор Бойко / Getty Images)

У конфликта в Нагорном Карабаха на данном этапе нет дипломатического решения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook.

«Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с данного этапа еще очень долгое время, не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», — сказал Пашинян.

По его словам, Армения пыталась решить вопрос на основе взаимного компромисса, снизив планку своих требований, однако не получила такого шага с противоположной стороны. «Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», —указал Пашинян.

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