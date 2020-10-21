Пашинян назвал способ достичь приемлемого решения вопроса Карабаха

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Армянский народ должен взять в руки оружие и сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook, передает Aysor.

«Мы должны взять в руки оружие и сражаться, посвятить себя делу защиты прав Родины, и в случае эффективной организации этого процесса мы, в конце концов, сможем достичь приемлемого для себя дипломатического решения», — заявил Пашинян.

Ранее, 19 октября, Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Он говорил, что нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, и заявлял о готовности приложить для этого все усилия.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что готов встретиться с армянским лидером в Москве или любом другом месте, чтобы «положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».