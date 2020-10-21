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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал способ достичь приемлемого решения вопроса Карабаха

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Армянский народ должен взять в руки оружие и сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook, передает Aysor.

«Мы должны взять в руки оружие и сражаться, посвятить себя делу защиты прав Родины, и в случае эффективной организации этого процесса мы, в конце концов, сможем достичь приемлемого для себя дипломатического решения», — заявил Пашинян.

Пашинян заявил об отсутствии дипломатического решения вопроса Карабаха
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Никол Пашинян

Ранее, 19 октября, Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Он говорил, что нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, и заявлял о готовности приложить для этого все усилия.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что готов встретиться с армянским лидером в Москве или любом другом месте, чтобы «положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».

Баку заявил о выведенном из строя батальоне ВС Армении в Карабахе
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Министерство обороны Азербайджана

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября. Обе стороны сообщают о потерях и обвиняют друг друга в провокациях.

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В Москве 9 октября при посредничестве России главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о прекращении огня. Затем 17 октября министры провели еще одним телефонные переговоры. Однако оба перемирия были нарушены, обстрелы продолжились.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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