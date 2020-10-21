В Баку назвали лицемерием слова Пашиняна о бесполезности переговоров

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабаха на данном этапе нет дипломатического решения

Хикмет Гаджиев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Слова премьера Армении Никола Пашиняна о невозможности решить конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическим путем показывают, что Ереван не стремиться урегулировать конфликт, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Этим заявлением руководство Армении признает, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров — не что иное, как лицемерие», — сказал Гаджиев агентству «РИА Новости».

Гаджиев заверил, что Баку «поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой, основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

О невозможности решения конфликта в Нагорном Карабахе дипломатическим путем Пашинян заявил в прямо эфире в своем Facebook. «Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха — хотя бы на данном этапе и начиная с данного этапа еще очень долгое время — не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», — сказал премьер.



По словам Пашиняна, Армения пыталась решить вопрос на основе взаимного компромисса, снизив планку своих требований, однако не получила такого шага с противоположной стороны. «То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», — добавил Пашинян.