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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку назвали лицемерием слова Пашиняна о бесполезности переговоров

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабаха на данном этапе нет дипломатического решения
Хикмет Гаджиев
Хикмет Гаджиев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Слова премьера Армении Никола Пашиняна о невозможности решить конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическим путем показывают, что Ереван не стремиться урегулировать конфликт, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Этим заявлением руководство Армении признает, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров — не что иное, как лицемерие», — сказал Гаджиев агентству «РИА Новости».

Гаджиев заверил, что Баку «поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой, основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

Пашинян назвал способ достичь приемлемого решения вопроса Карабаха
Политика
Никол Пашинян

О невозможности решения конфликта в Нагорном Карабахе дипломатическим путем Пашинян заявил в прямо эфире в своем Facebook. «Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха — хотя бы на данном этапе и начиная с данного этапа еще очень долгое время — не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, Армения пыталась решить вопрос на основе взаимного компромисса, снизив планку своих требований, однако не получила такого шага с противоположной стороны. «То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», — добавил Пашинян.

По его словам, Армения может добиться приемлемого для себя решения конфликта в Карабахе только с оружием в руках. «Наши дальнейшие действия — это борьба до конца во имя прав нашего народа», — сказал он.

Ереван призвал международное сообщество признать Нагорный Карабах
Политика
Никол Пашинян

В своих интервью Пашинян неоднократно подчеркивал необходимость признания независимости непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. «Есть только один способ положить конец боевым действиям: международное признание Арцаха [армянское название Нагорного Карабаха] по принципу «отделения ради спасения». Другого варианта нет», — заявил он в интервью итальянской Corriere della Sera 18 октября. В интервью РБК в начале октября армянский премьер говорил, что вопрос о признании обсуждается. Придя к власти в 2018 году, Пашинян не раз утверждал, что признание независимости НКР находится в армянской политической повестке.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что Баку разорвет дипломатические отношения со странами, которые признают независимость Нагорно-Карабахской республики. «Я не верю, что какая-нибудь страна признает Карабах. В этом случае мы тотчас разорвем с этой страной все дипломатические отношения», — сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Habertürk 14 октября.

Автор
Владислав Гордеев
конфликт Нагорный Карабах Баку Ереван
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