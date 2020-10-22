Турция объяснила испытания С-400

Хулуси Акар (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Министр обороны страны Хулуси Акар назвал техническими испытания российской зенитной ракетной системы ЗРК С-400. Его слова приводит местное издание Haberturk.

«В рамках каждой программы военных закупок существуют испытания. Эти процедуры являются частью программы закупок и представляют собой чисто техническую деятельность», — сказал он.

Он добавил, что C-400 будут использоваться отдельно от систем НАТО, подобно тому, как члены альянса используют российские системы С-300. В частности, они размещены Грецией на Крите.

Ранее, 16 октября, турецкие СМИ сообщили, что военные приступили к испытанию российских ЗРК С-400 в районе города Синоп на севере страны. Также было опубликовано видео, на котором видны следы от пуска ракеты.