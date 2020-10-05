Генеральный секретарь НАТО предложил Турции найти замену российским C-400

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

НАТО призывает Турцию сотрудничать с альянсом, чтобы найти замену российским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Мы обеспокоены последствиями приобретения Турцией системы С-400. Эта система может представлять опасность для авиации союзников и может привести к санкциям со стороны США», — заявил он.

Столтенберг добавил, что, несмотря на принятое Турцией решение, С-400 не совместимы с системой противоракетной обороны НАТО. В связи с этим альянс призывает Анкару сотрудничать с союзниками, чтобы найти альтернативу.

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. Летом 2019 года первые компоненты ЗРК поступили в страну. В ноябре 2020 года Москва досрочно передала Анкаре четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. В связи с этим США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.