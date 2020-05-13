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В США назвали покупку С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является главным раздражителем в отношениях Анкары и Вашингтона. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, пишет Free News.

«С-400 — огромная проблема. Это исключительно сложный вопрос, поскольку он касается крупнейших инвестиций в оборону Соединенных Штатов и их союзников со времен Второй мировой войны — истребителя F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого самолета», — заявил Джеффри во время видеоконференции Гудзоновского института.

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По его словам, обе стороны зашли в тупик по этому вопросу. «В остальном мы довольно хорошо ладим с Турцией по большинству вопросов, включая Ливию, НАТО, Черноморский регион, Сирию и Ирак», — добавил дипломат.

Турция купила у России комплексы С-400 осенью 2019 года. Стоимость поставки ЗРК составила $2,5 млрд. Сделка вызвала недовольство США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, если она не вернет или не уничтожит российские комплексы ПВО.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что американские власти смягчили свою позицию по С-400 и теперь просят не вводить их в эксплуатацию. Эрдоган заявлял, что ЗРК начнут боевое дежурство в апреле 2020 года, однако эпидемия коронавируса в стране отодвинула сроки развертывания комплексов.

Теги: Турция, С-400, США
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