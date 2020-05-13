В США назвали покупку С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является главным раздражителем в отношениях Анкары и Вашингтона. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, пишет Free News.

«С-400 — огромная проблема. Это исключительно сложный вопрос, поскольку он касается крупнейших инвестиций в оборону Соединенных Штатов и их союзников со времен Второй мировой войны — истребителя F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого самолета», — заявил Джеффри во время видеоконференции Гудзоновского института.

По его словам, обе стороны зашли в тупик по этому вопросу. «В остальном мы довольно хорошо ладим с Турцией по большинству вопросов, включая Ливию, НАТО, Черноморский регион, Сирию и Ирак», — добавил дипломат.

Турция купила у России комплексы С-400 осенью 2019 года. Стоимость поставки ЗРК составила $2,5 млрд. Сделка вызвала недовольство США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, если она не вернет или не уничтожит российские комплексы ПВО.