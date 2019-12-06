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МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение. Об этом он сказал в Риме на международной конференции «Средиземноморские диалоги», передает Askanews.

По словам главы турецкого МИД, на прошедшем в Лондоне саммите альянса члены НАТО договорились «продолжить обсуждение этой темы». В то же время он добавил, что Турция намерена сотрудничать с Россией, диалог с которой уже принес свои плоды.

Летом этого года Россия завершила поставки ЗРК С-400 в Турцию по контракту на сумму $2,5 млрд. Против закупки российского вооружения выступили Соединенные Штаты и приостановили участие Турции в программе поставок американских истребителей F-35.

В ноябре стало известно, что Москва и Анкара ведут переговоры о втором этапе поставок С-400, однако о конкретных деталях стороны еще не договорились.

Теги: Турция, С-400, Россия, вооружение
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