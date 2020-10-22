Ереван опроверг заявление Баку о ракетном ударе

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Информация о ракетном обстреле Габалинского района с территории Армении является недостоверной. Об этом заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Заявление Азербайджанской стороны о том, что Армения запустила баллистические ракеты в сторону Габалы и Зурдамира — это ерунда и циничная ложь», — сказала она.

Степанян добавила, что с армянской территории в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет.

Утром 22 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила в Telegram-канале, что Армения выпустила три ракеты в направлении Сиязанского района, две ракеты в направлении Габалинского и одну ракету в направлении Кюрдамирского районов.