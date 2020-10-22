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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван опроверг заявление Баку о ракетном ударе

Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images
Информация о ракетном обстреле Габалинского района с территории Армении является недостоверной. Об этом заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Заявление Азербайджанской стороны о том, что Армения запустила баллистические ракеты в сторону Габалы и Зурдамира — это ерунда и циничная ложь», — сказала она.

Степанян добавила, что с армянской территории в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет.

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Фото:Reuters

Утром 22 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила в Telegram-канале, что Армения выпустила три ракеты в направлении Сиязанского района, две ракеты в направлении Габалинского и одну ракету в направлении Кюрдамирского районов.

В ведомстве считают, что целью армянских вооруженных сил было мирное население и гражданская инфраструктура. В результате обстрела никто не погиб, добавили в Минобороны.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, после чего Армения и Азербайджан ввели военное положение. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях. Сообщения о погибших и раненых поступали от обоих государств, в том числе среди мирного населения. Информацию по потерям среди солдат и военной техники стороны неоднократно опровергали.

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Россия, США и Франция призывали Баку и Ереван к прекращению огня. 9 октября при участии России, Азербайджан и Армения договорились ввести режим гуманитарного прекращения огня. Однако после наступления перемирия государства снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и бои продолжились. Позднее страны снова договорились о перемирии с 18 октября, но и на этот раз стороны сообщили о нарушениях.

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