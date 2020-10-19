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Преследование Ивана Голунова ,  
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Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова

Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывших полицейских, задержавших корреспондента издания Meduza Ивана Голунова. Об этом в Telegram сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«В прошедшую пятницу заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников ОНК УВД ЗАО», — говорится в сообщении.

Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
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Игорь Ляховец (в центре)

Экс-полицейские Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и их бывший начальник майор Игорь Ляховец обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).

В начале сентября следствие ужесточило обвинение и добавило статью о совершении преступления организованной группой лиц (ч. 3 ст. 35 УК).

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

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Игорь Ляховец (справа)

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Сейчас четверо обвиняемых находятся под стражей. Их бывшего коллегу Коновалова перевели под домашний арест. Ранее экс-полицейский «дал признательные показания, которые согласуются с иными материалами дела».

Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него в квартире и при личном обыске запрещенные вещества. В свою очередь журналист заявил, что ему подкинули наркотики. По его мнению, задержание было связано с его профессиональной деятельностью. Позднее все обвинения против журналиста были сняты. Спустя полгода задержавших его полицейских арестовали.

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