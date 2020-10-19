Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывших полицейских, задержавших корреспондента издания Meduza Ивана Голунова. Об этом в Telegram сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
«В прошедшую пятницу заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников ОНК УВД ЗАО», — говорится в сообщении.
Экс-полицейские Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и их бывший начальник майор Игорь Ляховец обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).
В начале сентября следствие ужесточило обвинение и добавило статью о совершении преступления организованной группой лиц (ч. 3 ст. 35 УК).