Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

Сейчас четверо обвиняемых находятся под стражей. Их бывшего коллегу Коновалова перевели под домашний арест. Ранее экс-полицейский «дал признательные показания, которые согласуются с иными материалами дела».

Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него в квартире и при личном обыске запрещенные вещества. В свою очередь журналист заявил, что ему подкинули наркотики. По его мнению, задержание было связано с его профессиональной деятельностью. Позднее все обвинения против журналиста были сняты. Спустя полгода задержавших его полицейских арестовали.