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Мадуро сообщил о прибытии из России тысячи доз препарата от COVID-19

В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир» для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил президент Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал VTV.

«Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», — сказал он. По словам Мадуро, препарат особенно эффективен при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19. Президент добавил, что для граждан Венесуэлы лекарство будет бесплатным.

«Авифавир» — первый в России препарат против коронавируса, он получил одобрение Минздрава 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Лекарство разработано резидентом «Сколково» компанией «Кромис».

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Общество
Фото:РИА Новости

В июле Россия начала экспортировать «Авифавир» в Белоруссию. Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний «ХимРар», препаратом заинтересовались страны Латинской Америки, СНГ и Ближнего Востока.

2 октября Венесуэла получила первую партию российской вакцины «Спутник V». Она стала первой страной Латинской Америки, где приступили к клиническим испытаниям препарата после его регистрации в России. По словам Мадуро, в испытаниях примут участие его сын и старшая сестра.
 

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