Мадуро сообщил о прибытии из России тысячи доз препарата от COVID-19

В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир» для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил президент Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал VTV.

«Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», — сказал он. По словам Мадуро, препарат особенно эффективен при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19. Президент добавил, что для граждан Венесуэлы лекарство будет бесплатным.

«Авифавир» — первый в России препарат против коронавируса, он получил одобрение Минздрава 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Лекарство разработано резидентом «Сколково» компанией «Кромис».