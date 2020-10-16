Минздрав назначил предельную цену на средства от COVID в ₽100 за таблетку

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Министерство здравоохранения России своими приказами зарегистрировало предельные отпускные цены производителей на препараты для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

Предельная цена на два лекарства — «Авифавир» (производитель — ООО «Кромис») и «Арепливир» (ООО «Промомед Рус») — установлена в размере 100 руб. за одну таблетку. Соответственно, пачка с десятью таблетками «Авифавира» оценена в 1 тыс. руб., с 40 — в 4 тыс. руб., а с 50 — в 5 тыс. руб., а цена одной пачки «Арепливира» — в 4 тыс. руб. или 10 тыс. руб. в зависимости от числа таблеток.

«Зарегистрированные предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее 16 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что госрегистрация предельной отпускной цены на фавипиравир — международное непатентованное наименование и «Авифавир», и «Арепливира» — позволит снизить цену на лекарства от COVID-19 примерно вдвое.