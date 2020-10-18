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В АТОР назвали срок возобновления въездного туризма в России

Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России возобновление въездного туризма ожидается не ранее чем в 2021 году. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас находится фактически на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, их можно посчитать буквально поштучно», — отметил он.

Ранее власти Камчатского края сообщили, что из-за закрытых границ и отсутствия международных полетов полуостров примет в этом году в три раза меньше туристов, чем планировалось.

Так, за восемь месяцев этого года число иностранцев, посетивших Камчатку, составило 1 тыс. против запланированных 3 тыс. человек.

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Международное авиасообщение было закрыто в России с конца марта. После снижения числа заболевших COVID-19 в августе начали возобновлять рейсы в другие страны. Сейчас из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею.

Тем не менее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в конце сентября возобновились обсуждения возможного закрытия границ. Позднее в Минтрансе опровергли обсуждение данного вопроса.

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На фоне слухов о возможном новом закрытии границ резко сократились продажи у турагентств, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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