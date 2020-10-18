В АТОР назвали срок возобновления въездного туризма в России

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В России возобновление въездного туризма ожидается не ранее чем в 2021 году. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас находится фактически на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, их можно посчитать буквально поштучно», — отметил он.

Ранее власти Камчатского края сообщили, что из-за закрытых границ и отсутствия международных полетов полуостров примет в этом году в три раза меньше туристов, чем планировалось.

Так, за восемь месяцев этого года число иностранцев, посетивших Камчатку, составило 1 тыс. против запланированных 3 тыс. человек.