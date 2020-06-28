Ростуризм допустил восстановление туротрасли к весне 2021 года

Российская туристическая отрасль после пандемии коронавируса может восстановиться к весне 2021 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021 года», — сказала Догузова.

По ее словам, ведомство предлагает отельерам и туроператорам совместно с регионами проработать продление курортного сезона до конца октября 2020 года.

Руководитель Ростуризма отметила, что туроператоры могут предложить россиянам для отдыха интересные локации в России. По словам Догузовой, россияне, которые из-за пандемии коронавируса не смогли провести отпуск в первой половине 22 года, смогут отправиться в путешествие осенью.

Она добавила, что в текущем году полноценный летний туристический сезон начнется 1 июля.