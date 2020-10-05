Росавиация выдала допуски почти на 170 международных маршрутов

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Росавиация опубликовала приказ, в котором были утверждены допуски российским авиакомпаниям на выполнение 169 международных маршрутов. Их могут совершать компании, которые занимаются регулярными воздушными перевозками пассажиров и (или) грузов.

В частности, допуски касаются полетов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Великобританию, Германию и ряд других европейских государств, Китай, Саудовскую Аравию, Танзанию и страны СНГ.

Материал дополняется.