Бизнес , 05 окт, 17:48
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Росавиация выдала допуски почти на 170 международных маршрутов
Росавиация опубликовала приказ, в котором были утверждены допуски российским авиакомпаниям на выполнение 169 международных маршрутов. Их могут совершать компании, которые занимаются регулярными воздушными перевозками пассажиров и (или) грузов.
В частности, допуски касаются полетов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Великобританию, Германию и ряд других европейских государств, Китай, Саудовскую Аравию, Танзанию и страны СНГ.
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