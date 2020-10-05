Минтранс отверг обсуждение закрытия границ на фоне роста зараженных COVID

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вопрос о сокращении авиаперелетов за рубеж, а также о закрытии границ не обсуждался авиационными властями. Об этом РБК сообщили в Министерстве транспорта.

«Вопрос сокращения полетов и прекращение воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается», — отметили в ведомстве, добавив, что Росавиация проводит переговоры с авиационными властями зарубежных стран о возобновлении полетов.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 5 октября также сообщили, что планов по закрытию границ и авиасообщения нет.

Так оперативный штаб прокомментировал слова первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, который допустил, что на фоне роста заражений власти могут закрыть границы и приостановить международное авиасообщение. Он отметил, что некоторые страны уже вводят ограничения. В частности, Израиль, где был объявлен государственный карантин.