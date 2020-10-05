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Пандемия коронавируса ,  
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Минтранс отверг обсуждение закрытия границ на фоне роста зараженных COVID

Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вопрос о сокращении авиаперелетов за рубеж, а также о закрытии границ не обсуждался авиационными властями. Об этом РБК сообщили в Министерстве транспорта.

«Вопрос сокращения полетов и прекращение воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается», — отметили в ведомстве, добавив, что Росавиация проводит переговоры с авиационными властями зарубежных стран о возобновлении полетов.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 5 октября также сообщили, что планов по закрытию границ и авиасообщения нет.

Так оперативный штаб прокомментировал слова первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, который допустил, что на фоне роста заражений власти могут закрыть границы и приостановить международное авиасообщение. Он отметил, что некоторые страны уже вводят ограничения. В частности, Израиль, где был объявлен государственный карантин.

В России второй день подряд за сутки выявляют более 10 тыс. зараженных коронавирусом. По данным на 5 октября, в стране зарегистрировали 10 888 новых случаев. Накануне в России выявили 10 499 зараженных. Такое количество заболевших стало максимальным с 15 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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