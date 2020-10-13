Закрытые границы не оправдали планы властей Камчатки по туристам

Бронирование мест в гостиницах и прием туристов возобновились на Камчатке с 13 августа, для въезда в регион туристы должны были сдать тест на COVID-19 в аэропорту, а до 1 сентября приезжим из других регионов необходимо было получать электронные пропуска, которые затем отменили.

Камчатка входила в топ-5 внутренних направлений отдыха, которые, по данным правительственного портала «Стопкоронавирус.рф», наряду с курортами Черного моря, Алтаем и Карелией вызывали наибольший интерес у россиян. В апреле 2020 года, когда в разгар пандемии жители Москвы и ряда других городов находились на самоизоляции, повышенный интерес путешественников к Камчатке зафиксировал и сервис «Яндекс.Путешествия»: количество туристических запросов об этом регионе выросло на 77% по сравнению с апрелем 2019 года. Внимание к Камчатке как к новому внутреннему направлению привлек и Юрий Дудь со своим фильмом, который с июня набрал 10 млн просмотров.

Путешествия на Камчатку пользовались в этом году популярностью у москвичей, утверждает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, если раньше туры туда продавались бессистемно и редко, то в этом году клиенты обращались за подбором индивидуальных путевок. У TUI бронировать туры на Камчатку начали в июне, и спрос оказался в два раза выше по сравнению с прошлым годом, сообщил представитель туроператора.

На Камчатке туристический сезон заканчивается в сентябре-октябре, и результаты девяти месяцев практически идентичны результатам всего года, констатирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он напоминает, что Камчатка — одно из самых дорогих внутренних направлений: стоимость туров для жителя европейской части России начинается от 100 тыс. руб. на неделю (с перелетом), а популярные вертолетные экскурсии в Долину гейзеров из Петропавловска-Камчатского стоят 40 тыс. на человека.

Поток туристов на Камчатку в этом году, по оценкам «Дельфина», упал на 30–35%. В августе и сентябре загрузка отелей могла превышать прошлогоднюю, но это не компенсировало вынужденное отсутствие спроса весной и в начале лета, объясняет Ромашкин.

На этом направлении негативно сказалось отсутствие круизов, но часть въездного потока удалось заместить российскими туристами, многие из которых посетили регион впервые, отметил представитель Ростуризма.

Как было в других регионах

В целом падение внутреннего турпотока составило от 15 до 50%, оценивает Ромашкин, объясняя, что успешный летний сезон должен длиться три месяца, а из-за связанных с пандемией ограничений некоторые регионы смогли получить только половину туристов.

Снижение турпотока подтвердили РБК и в управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края: из-за пандемии за восемь месяцев 2020 года он сократился на 36%: 640 тыс. человек против 1 млн годом ранее.

С учетом сложившейся ситуации летний туристический сезон можно считать успешным, полагает представитель Ростуризма. В ведомстве подчеркивают, что сокращение делового и событийного турпотока в больших городах было частично компенсировано возросшим спросом на поездки на природу, а традиционные для летнего отдыха регионы получили гостей с более высоким чеком.

Карелия не потеряла в этом году туристов, ответили на запрос РБК в пресс-службе министерства экономического развития этой республики: регион в январе—августе посетили около 700 тыс. человек — почти столько же, сколько в прошлом году. Поток туристов хлынул после снятия санитарно-эпидемиологических ограничений: за лето приехали на 20% больше гостей, чем годом ранее, — это около 350 тыс. человек, большинство из Москвы.