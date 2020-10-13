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Закрытые границы не оправдали планы властей Камчатки по туристам

В отсутствие международных полетов нарастить турпоток смогли не все российские регионы: администрация края признала, что полуостров примет в этом году в три раза меньше туристов, чем она прогнозировала
Фото:Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

Количество туристов, посетивших Камчатку, по итогам 2020 года может оказаться существенно ниже, чем ожидали местные чиновники. В январе—августе полуостров, по оценке местного Агентства по внешним связям и туризму, посетили 44,9 тыс. российских туристов, в том числе жители самого региона, говорится в ответе пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края на запрос РБК. В ответе также приводится прогноз по числу российских туристов, которых в 2020 году рассчитывал принять регион, — 120 тыс. человек.

Количество иностранцев, посетивших Камчатку за восемь месяцев этого года, оказалось на треть ниже прогноза из-за закрытых весной границ: 1 тыс. против 3 тыс. человек.

В пресс-службе губернатора не уточнили, когда именно агентство делало свой прогноз, но из ответа следует, что при этом учитывалось снижение турпотока из-за пандемии. Например, в прошлом году Камчатский край, по данным местной статистики, посетили 205 тыс. россиян и 36,3 тыс. иностранцев. А в следующем, 2021 году власти региона рассчитывают уже на 270 тыс. российских и 30 тыс. иностранных туристов.

Как Камчатка принимала туристов

Туристы, планировавшие отдохнуть на Камчатке в начале июля, жаловались на неразбериху с въездом: изначально предполагалось, что режим самоизоляции в регионе продлится до 30 июня, а для въезда нужны будут только отрицательные тесты на COVID-19. Но затем врио губернатора Камчатки Владимир Солодов продлил режим повышенной готовности до 15 июля, а все приезжие должны были проходить двухнедельную самоизоляцию.

Бронирование мест в гостиницах и прием туристов возобновились на Камчатке с 13 августа, для въезда в регион туристы должны были сдать тест на COVID-19 в аэропорту, а до 1 сентября приезжим из других регионов необходимо было получать электронные пропуска, которые затем отменили.

Камчатка входила в топ-5 внутренних направлений отдыха, которые, по данным правительственного портала «Стопкоронавирус.рф», наряду с курортами Черного моря, Алтаем и Карелией вызывали наибольший интерес у россиян. В апреле 2020 года, когда в разгар пандемии жители Москвы и ряда других городов находились на самоизоляции, повышенный интерес путешественников к Камчатке зафиксировал и сервис «Яндекс.Путешествия»: количество туристических запросов об этом регионе выросло на 77% по сравнению с апрелем 2019 года. Внимание к Камчатке как к новому внутреннему направлению привлек и Юрий Дудь со своим фильмом, который с июня набрал 10 млн просмотров.

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Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Путешествия на Камчатку пользовались в этом году популярностью у москвичей, утверждает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, если раньше туры туда продавались бессистемно и редко, то в этом году клиенты обращались за подбором индивидуальных путевок. У TUI бронировать туры на Камчатку начали в июне, и спрос оказался в два раза выше по сравнению с прошлым годом, сообщил представитель туроператора.

На Камчатке туристический сезон заканчивается в сентябре-октябре, и результаты девяти месяцев практически идентичны результатам всего года, констатирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он напоминает, что Камчатка — одно из самых дорогих внутренних направлений: стоимость туров для жителя европейской части России начинается от 100 тыс. руб. на неделю (с перелетом), а популярные вертолетные экскурсии в Долину гейзеров из Петропавловска-Камчатского стоят 40 тыс. на человека.

Поток туристов на Камчатку в этом году, по оценкам «Дельфина», упал на 30–35%. В августе и сентябре загрузка отелей могла превышать прошлогоднюю, но это не компенсировало вынужденное отсутствие спроса весной и в начале лета, объясняет Ромашкин.

На этом направлении негативно сказалось отсутствие круизов, но часть въездного потока удалось заместить российскими туристами, многие из которых посетили регион впервые, отметил представитель Ростуризма.

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Общество
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Как было в других регионах

В целом падение внутреннего турпотока составило от 15 до 50%, оценивает Ромашкин, объясняя, что успешный летний сезон должен длиться три месяца, а из-за связанных с пандемией ограничений некоторые регионы смогли получить только половину туристов.

Снижение турпотока подтвердили РБК и в управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края: из-за пандемии за восемь месяцев 2020 года он сократился на 36%: 640 тыс. человек против 1 млн годом ранее.

С учетом сложившейся ситуации летний туристический сезон можно считать успешным, полагает представитель Ростуризма. В ведомстве подчеркивают, что сокращение делового и событийного турпотока в больших городах было частично компенсировано возросшим спросом на поездки на природу, а традиционные для летнего отдыха регионы получили гостей с более высоким чеком.

Карелия не потеряла в этом году туристов, ответили на запрос РБК в пресс-службе министерства экономического развития этой республики: регион в январе—августе посетили около 700 тыс. человек — почти столько же, сколько в прошлом году. Поток туристов хлынул после снятия санитарно-эпидемиологических ограничений: за лето приехали на 20% больше гостей, чем годом ранее, — это около 350 тыс. человек, большинство из Москвы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Елена Сухорукова
Камчатка туризм внутренний туризм
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