Союз туриндустрии заявил о падении спроса из-за слухов о закрытии границ

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В России с 5 октября на фоне слухов о возможном новом закрытии границ резко сократились продажи у турагентств. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, продажи начали падать поле введения ограничительных мер и из-за слухов о закрытии Турции из-за эпидемической обстановки.

«Цифры никто не скажет, но турагентства говорят, что если дело до брони доходит, то с выездом на ближайшие два-три дня, не позже. То есть люди не хотят покупать заранее, не зная, что их ожидает», — сказала Ирина Тюрина.

Как сообщает «Интерфакс», в РСТ также отметили, что «масла в огонь подлил» сенатор Валерий Рязанский, который накануне заявил, что из-за роста числа случаев заражения могут закрыты границы.