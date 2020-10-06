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Союз туриндустрии заявил о падении спроса из-за слухов о закрытии границ

Фото:Burhan Ozbilici / AP
Фото: Burhan Ozbilici / AP

В России с 5 октября на фоне слухов о возможном новом закрытии границ резко сократились продажи у турагентств. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, продажи начали падать поле введения ограничительных мер и из-за слухов о закрытии Турции из-за эпидемической обстановки.

«Цифры никто не скажет, но турагентства говорят, что если дело до брони доходит, то с выездом на ближайшие два-три дня, не позже. То есть люди не хотят покупать заранее, не зная, что их ожидает», — сказала Ирина Тюрина.

Как сообщает «Интерфакс», в РСТ также отметили, что «масла в огонь подлил» сенатор Валерий Рязанский, который накануне заявил, что из-за роста числа случаев заражения могут закрыты границы.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Международное авиасообщение с другими странами было закрыто в России с конца марта. После снижения количества заболевших COVID-19 с августа рейсы в другие страны начали возобновляться. Сейчас из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею.

Из-за роста количества заболевших в конце сентября возобновились обсуждения возможного закрытия границ. В частности, об этом заявлял первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

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В понедельник, 5 октября, в Минтрансе опровергли обсуждения вопроса
о сокращении авиаперелетов за рубеж, а также о закрытии границ. Там, наоборот, отметили, что в настоящий момент Росавиация проводит переговоры с авиационными властями зарубежных стран о возобновлении полетов.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в России зарегистрировал и 11 615 новых случаев заражения COVID-19. Это наибольший показатель заболевших за сутки с середины мая. Всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек, из них умерли
21 663 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

туризм Российский союз туриндустрии коронавирус новости
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