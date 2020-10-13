Двор отделения милиции в Минске закидали «коктейлями Молотова». Видео

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29
(+0,26)
Инвестиции, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07
(+0,07)
Инвестиции, 13:16
«Московские коворкинги еще поживут»: прогнозы рынка офисных пространств
Pro, 13:48
СМИ сообщили о возможном переходе спортдиректора «Зенита» в «Ювентус»
Спорт, 13:43
Разработчик вакцины от COVID-19 сообщил о коварности коронавируса
Общество, 13:38
www.adv.rbc.ru
Mercedes подготовил кроссовер EQC к тяжелому бездорожью
Авто, 13:36
Минфин предложил заранее уведомлять бизнес о блокировке счетов
Экономика, 13:27
Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта
РБК и VW коммерческие автомобили, 13:26
Двор отделения милиции в Минске закидали «коктейлями Молотова». Видео
Политика, 13:18
Зе Луиш обратился к болельщикам «Локомотива» после приезда в Москву
Спорт, 13:17
Мишустин утвердил ужесточение ответственности за незаконный вывоз леса
Политика, 13:17
Козак по поручению Путина приехал к президенту Киргизии
Политика, 13:15
Чистота по правилам: как снизить риски распространения инфекции
Партнерский материал, 13:12
НАК уточнил количество погибших в ходе спецоперации в Грозном силовиков
Общество, 13:11
«Хочу расцеловать всех»: как Трамп возобновил предвыборную кампанию
Общество, 13:11
В России серьезно вырос интерес к загородному жилью. Виновата пандемия
Недвижимость, 13:10
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Протесты в Белоруссии
,
13 окт, 13:18
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Двор отделения милиции в Минске закидали «коктейлями Молотова». Видео
На территории Советского РУВД Минска в ночь на 13 октября бросили несколько «коктейлей Молотова». Один из них попал в служебный автобус
Видео: МВД Беларуси/youtube
Video
Минск
коктейль Молотова
милиция
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter