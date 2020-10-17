Коронавирусный стационар откроют в общежитии «Крокуса» в Подмосковье

В Московской области через месяц откроют госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией на территории строительного общежития, принадлежащего Crocus Group. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Госпиталь планируют открыть на 900 коек в здании, которое находится вне территории «Крокус Сити», комплекса в Красногорске, в состав которого входят выставочный центр «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», торговые центры.

Ранее, 12 октября, глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что к 1 ноября планируется увеличить число коек для пациентов с COVID-19 до 15 тыс. Он напомнил, что весной во время пика пандемии в регионе развернули 12 тыс. коек. При этом тогда временные госпитали, открытые в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот», не были заполнены на 100%, отметил Воробьев.

На прошлой неделе губернатор сообщил, что в парке «Патриот» вновь откроется госпиталь, где будут работать около 700 врачей. В этом госпитале всего предусмотрено 1,4 тыс. мест.