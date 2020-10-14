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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Подмосковья заявили о намерении избежать ввода пропусков

Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Global Look Press)

Власти Подмосковьяя постараются избежать введения в регионе электронных пропусков, сообщил в эфире «России 24» губернатор Андрей Воробьев.

«Нам не нравится эта идея, мы постараемся ее избежать», — сказал он. По словам Воробьева, власти также стараются не допустить введения карантина «и каких-то радикальных запретов».

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Московской области с начала эпидемии выявили 78 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время выздоровели 59 211 заболевших, скончались 1434. За последние сутки коронавирус диагностировали у 429 человек, умерли восемь.

В конце сентября в Подмосковье начали действовать новые рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти рекомендовали людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома, а работодателям — перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

Также Воробьев призвал правоохранительные органы проверять наличие масок у пассажиров общественного транспорта, а также ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в подмосковных школах и общественных местах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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