Какие резервные госпитали снова открылись в России. Фоторепортаж
В России в октябре число заболевших COVID-19 бьет рекорды. Законсервированные после первой волны временные госпитали вновь открылись: в Москве — в Сокольниках и Крылатском, в Подмосковье — в парке «Патриот», в Санкт-Петербурге — в «Ленэкспо». Как власти готовятся к наплыву пациентов, инфицированных коронавирусом, — в фоторепортаже РБК
В Москве число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в октябре стало превышать 4 тыс. Только за неделю с 5 по 11 октября нагрузка на больницы увеличилась на 14,8%. В столице вновь заработали временные госпитали в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское»
На фото: временный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское»
Оба госпиталя оснащены передвижными рентгеновскими и КТ-аппаратами, также имеются палаты интенсивной терапии, где к каждой койке подведен кислород. В ледовом дворце «Крылатское» развернуты 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. На момент открытия планируется использовать 26% палатных коек и все койки интенсивной терапии. В госпитале будут работать 61 врач и 90 медсестер
Плановая мощность комплекса в «Сокольниках» — около 550 коек, включая 18 мест интенсивной терапии. На момент открытия планируется использовать 62% коек. Есть также обсерватор для тех, кто по разным причинам не может соблюдать режим самоизоляции дома
Из-за нехватки коек столичные власти не исключают открытия еще двух временных центров — на ВДНХ и в торговом центре «Москва» на Каширском шоссе.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что коек для заболевших в Москве пока достаточно, но и их может не хватить, если жители города не будут соблюдать меры предосторожности. «Давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и, сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придет конец», — сказала она
На фото: госпиталь в КВЦ «Сокольники»
В седьмом павильоне «Ленэкспо» еще в апреле обустроили более 500 модулей с 1 тыс. коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции
6 октября открылся законсервированный после весеннего всплеска заболеваемости временный госпиталь в парке «Патриот» в Подмосковье, в котором предусмотрено 1,4 тыс. мест. Работать с больными будут 700 медиков
В регионе за неделю с 5 по 11 октября число госпитализаций пациентов с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19, выросло на 40%. К ноябрю в Подмосковье развернут до 15 тыс. коек для инфицированных COVID-19. Для сравнения: весной на пике заболеваемости их было 12 тыс.
На фото: временный госпиталь в Подмосковье в парке «Патриот»