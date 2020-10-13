Какие резервные госпитали снова открылись в России. Фоторепортаж

Из-за нехватки коек столичные власти не исключают открытия еще двух временных центров — на ВДНХ и в торговом центре «Москва» на Каширском шоссе.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что коек для заболевших в Москве пока достаточно, но и их может не хватить, если жители города не будут соблюдать меры предосторожности. «Давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и, сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придет конец», — сказала она

На фото: госпиталь в КВЦ «Сокольники»