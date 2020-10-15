Алиев заявил о невозможности повлиять на узы дружбы Баку и Москвы

Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Никакая сила не способна повлиять на узы дружбы и сотрудничества Азербайджана и России. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И, уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие», — сказал Алиев в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении.

Алиев добавил, что благодаря последовательной политике российского и азербайджанского руководства «мы не только не откатываемся назад, но идем вперед».

Обращаясь к российской аудитории, президент Азербайджана выразил надежду на большее понимание позиции азербайджанской стороны. «Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с его историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит», — отметил президент Азербайджана.