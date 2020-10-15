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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о невозможности повлиять на узы дружбы Баку и Москвы

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Никакая сила не способна повлиять на узы дружбы и сотрудничества Азербайджана и России. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И, уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие», — сказал Алиев в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении.

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Ильхам Алиев

Алиев добавил, что благодаря последовательной политике российского и азербайджанского руководства «мы не только не откатываемся назад, но идем вперед».

Обращаясь к российской аудитории, президент Азербайджана выразил надежду на большее понимание позиции азербайджанской стороны. «Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с его историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит», — отметил президент Азербайджана.

По словам Алиева, в Нагорном Карабахе за время боевых действий погибли 43 мирных жителя Азербайджана. Ранения получили более 200 человек, разрушено свыше 2 тыс. домов.

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Обострение военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Обе стороны понесли потери среди военных и гражданского населения. На фоне конфликта в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение.

9 октября прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении при посредничестве России. Они продлились 11 часов. Стороны договорились о гуманитарном перемирии и начале субстантивных переговоров.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. Однако, несмотря на это, вечером в городе Степанакерте (столица НКР), прогремели взрывы.

Азербайджан поддерживает Турция. По утверждению Армении, в боевых действиях с азербайджанской стороны участвуют 4 тыс. наемников из Сирии, которые были переброшены при посредничестве Турции.

В интервью телеканалу France 24 Ильхам Алиев заявил об отсутствии доказательств у стран того, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют наемники. По словам Алиева, Азербайджан не нуждается в наемниках, так как армия страны состоит более чем из 100 тыс. бойцов.

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