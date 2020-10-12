Алиев обвинил Пашиняна в решении нанести удар по городу Гянджа

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что указ нанести ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Виновным в ракетном ударе по Гяндже является военно-политическое руководство Армении. По имеющейся у нас информации, это решение было принято лично [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном», — сказал глава государства.

Азербайджан заявил об ударе Вооруженных сил Армении по Гяндже 11 октября. Ракеты попали по жилым домам. По данным Азербайджана, в результате удара погибли десять человек, десятки пострадали, в том числе дети. В Баку также утверждают, что удар был нанесен из баллистической ракетной системы «Эльбрус». Официальные власти Армении и Карабаха отрицают факт обстрела второго по величине города Азербайджана.

Главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России 9 октября договорились о перемирии, которое начало действовать утром 10 октября. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушениях, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте периодически раздается вой сирен воздушной тревоги.