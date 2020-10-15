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В ДНР сообщили о подаче заявки на получение российской вакцины от COVID

Фото:Георгий Зимарев / РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отправили заявку на получение российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

В ДНР ждут одобрения со стороны Москвы, а также поставок препарата, добавил Оприщенко. «По срокам сказать не могу», — заметил он.

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Фото:Александр Рекун / Global Look Press

О регистрации первой вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа.

Спустя несколько дней, 15 августа, глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с шахтерами сказал, что власти самопровозглашенной республики рассчитывают доставить вакцину на ее территорию. «Мы возлагаем очень большие надежды именно на вакцинацию», — отметил Пушилин.

11 августа генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что Россия на тот момент уже получила запросы на 1 млрд доз вакцины «Спутник V». Свои заявки направили 20 стран, в частности государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

По информации Минздрава ДНР на 15 октября, в республике зарегистрировано 4905 случаев коронавируса, сейчас лечатся 2284 пациента, с начала эпидемии зафиксированы 324 смерти.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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14 октября Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор». Он также сказал, что третья отечественная вакцина уже «на подходе».

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