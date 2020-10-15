В ДНР сообщили о подаче заявки на получение российской вакцины от COVID

11 августа генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что Россия на тот момент уже получила запросы на 1 млрд доз вакцины «Спутник V». Свои заявки направили 20 стран, в частности государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

По информации Минздрава ДНР на 15 октября, в республике зарегистрировано 4905 случаев коронавируса, сейчас лечатся 2284 пациента, с начала эпидемии зафиксированы 324 смерти.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

14 октября Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор». Он также сказал, что третья отечественная вакцина уже «на подходе».