В ДНР сообщили о подаче заявки на получение российской вакцины от COVID
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отправили заявку на получение российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.
В ДНР ждут одобрения со стороны Москвы, а также поставок препарата, добавил Оприщенко. «По срокам сказать не могу», — заметил он.
О регистрации первой вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа.
Спустя несколько дней, 15 августа, глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с шахтерами сказал, что власти самопровозглашенной республики рассчитывают доставить вакцину на ее территорию. «Мы возлагаем очень большие надежды именно на вакцинацию», — отметил Пушилин.