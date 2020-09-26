Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Ласицкене увидела в решении World Athletics «очередной провал ВФЛА» Спорт, 15:50 Альтернативный сценарий: об облигациях и других конкурентах депозитов РБК и Сбербанк Первый, 15:45 Зеленский пообещал компенсации близким погибших на Ан-26 Общество, 15:39 В ДНР запретили заниматься спортом на улице из-за коронавируса Общество, 15:34 Российский чемпион «Формулы-3» назвал лучшего пилота в истории «Ф-1» Спорт, 15:25 В Минске задержали участниц «Женского марша» Общество, 15:20 СМИ сообщили о новом положительном тесте Берлускони на коронавирус Общество, 15:02 Диплом мечты: когда образовательный кредит пойдет на пользу РБК и Сбербанк, 14:54 Наиля Аскер-заде рассказала о «поджидавшем дома» COVID Общество, 14:47 Директор «Вектора» назвал условие для пожизненного иммунитета к COVID-19 Общество, 14:35 Минпросвещения утвердило новый перечень учебников Общество, 14:24 Wildberries сообщил о росте спроса на одноразовые маски на 126% Общество, 14:12 РБК Pro: Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Pro, 14:07 Премьер Ливана заявил об отказе от формирования кабмина и ушел с поста Политика, 14:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ДНР запретили заниматься спортом на улице из-за коронавируса

Фото:Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) внесли изменения в приказ «О введении режима повышенной готовности» из-за коронавируса. Приказ опубликован на официальном сайте ДНР.

Приказ запрещает проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а также запрещает личный прием граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях. Кроме того, запрещены занятия спортом на открытом воздухе.

Накануне власти ЛНР рекомендовали юридическим лицам перейти на дистанционный режим работы.

Украина из-за пандемии запретила въезд в страну транзитным пассажирам
Общество
Фото:РИА Новости

На Украине было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом за сутки. Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила о 3833 новых случаях заражения.

24 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале в стране второй волны COVID-19. Въезд на Украину запрещен.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства
ДНР ЛНР коронавирус
Материалы по теме
На Украине зафиксирован максимум заболевших COVID-19 за сутки
Общество
Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter