В ДНР запретили заниматься спортом на улице из-за коронавируса

Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) внесли изменения в приказ «О введении режима повышенной готовности» из-за коронавируса. Приказ опубликован на официальном сайте ДНР.

Приказ запрещает проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а также запрещает личный прием граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях. Кроме того, запрещены занятия спортом на открытом воздухе.

Накануне власти ЛНР рекомендовали юридическим лицам перейти на дистанционный режим работы.

На Украине было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом за сутки. Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила о 3833 новых случаях заражения.