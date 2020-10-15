Ефремов исповедался в храме на территории СИЗО

Михаил Ефремов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, посетил храм на территории СИЗО «Водник», где исповедался и причастился. Об этом РБК рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Он сказал, что в канун Покрова ходил в храм», — сообщил правозащитник.

При этом он добавил, что актер пока не играет в настольный теннис, хотя ракетки у него есть. Ранее Мельников рассказывал, что Ефремов в СИЗО получил возможность играть в настольный теннис. Ракетки ему передали родственники.

Сестра Ефремова сообщила, что он читает сокамерникам пьесу. Актер взял с собой в СИЗО пьесу «Пар», которую для него специально написал артист Иван Охлобыстин.