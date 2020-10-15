Ефремов исповедался в храме на территории СИЗО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 12:52
Власти Москвы ужесточили контроль за масками и перчатками в транспорте Общество, 19:24 Санкции из-за Навального, контроль за барами в Москве Главные новости РБК Политика, 19:17 Игрок «Локомотива» выбыл на несколько месяцев из-за проблем с сосудами Спорт, 19:14 Штаб Бабарико сообщил о лишении лицензии его адвоката Политика, 19:02 Rolls-Royce назвал российскую стоимость нового Ghost Авто, 19:01 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 18:56 В ДНР сообщили о подаче заявки на получение российской вакцины от COVID Общество, 18:43 Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге Спорт, 18:39 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 18:26 На Украине проверят показавшие встречу Путина и Медведчука телеканалы Политика, 18:21 Путин объявил благодарность Юрию Лозе Общество, 18:20 МСП Банк завершил сделку по секьюритизации собственного портфеля кредитов Пресс-релиз, 18:20 Президент Киргизии добровольно подал в отставку Политика, 18:14 Ефремов исповедался в храме на территории СИЗО Общество, 18:11
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Ефремов исповедался в храме на территории СИЗО

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, посетил храм на территории СИЗО «Водник», где исповедался и причастился. Об этом РБК рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Он сказал, что в канун Покрова ходил в храм», — сообщил правозащитник.

При этом он добавил, что актер пока не играет в настольный теннис, хотя ракетки у него есть. Ранее Мельников рассказывал, что Ефремов в СИЗО получил возможность играть в настольный теннис. Ракетки ему передали родственники.

Сестра Ефремова сообщила, что он читает сокамерникам пьесу. Актер взял с собой в СИЗО пьесу «Пар», которую для него специально написал артист Иван Охлобыстин.

Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Ефремова
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Кроме того, актер активно отвечает на письма и готовится к апелляции, которая должна состояться 20 октября.

Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. В состоянии наркотического и алкогольного опьянения артист выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого сидел Сергей Захаров, он скончался на следующий день в больнице. Пресненский районный суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
Михаил Ефремов СИЗО новости храм
Материалы по теме
Адвокат сообщил о полной выплате Ефремовым компенсации сыну Захарова
Общество
Правозащитник сообщил о новых увлечениях Ефремова в СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter