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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, прочитает работникам и арестантам следственного столичного изолятора (СИЗО) пьесу артиста Ивана Охлобыстина. Об этом РБК сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«После карантина Ефремов надеется прочитать заключенным пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», — уточнил он.

Ефремова отправят на карантин в СИЗО
Общество
Михаил Ефремов в сопровождении конвоя заходит в полицейский автозак у здания Пресненского суда

По словам Мельникова, артиста доставили в СИЗО № 5 УФСИН России («Водник»). В настоящее время Ефремов находится в карантинной камере, где по действующим правилам он пробудет до десяти суток.

Мельников отметил, что заключенный удовлетворен условиями содержания. «Вместе с ним в камере находятся еще 2 человека, со слов Ефремова: «приятные соседи». В камере у актера есть чайник и телевизор», — указал член ОНК. Он добавил, что актер не имеет претензий к питанию в неволе, Ефремов заявил, что его это «не пугает» после службы в армии.

За время карантина, по словам собеседника РБК, Ефремову должны подобрать обычную камеру и соседей с учетом психологической совместимости, а также требований законодательства.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии
Общество
Михаил Ефремов (слева)

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Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин написал пьесу «Пар» специально для Ефремова во время самоизоляции, еще до аварии с его участием. Как Охлобыстин сообщил «РИА Новости» в августе, Ефремов должен был поставить ее после пандемии, но за две недели до ДТП попросил заняться постановкой музыканта Гарика Сукачева. По сюжету все действие происходит в бане, где собираются выпить лучшие друзья.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, предъявил к Ефремову иск на сумму около 7 млн руб. Суд снизил ее до 800 тыс. руб.

Защита актера подала краткую апелляционную жалобу, попросив отменить приговор. Ефремов будет находится в СИЗО, пока приговор не вступит в законную силу.

Теги: ОНК, Михаил Ефремов, Москва, новости
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Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии
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