Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, прочитает работникам и арестантам следственного столичного изолятора (СИЗО) пьесу артиста Ивана Охлобыстина. Об этом РБК сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
«После карантина Ефремов надеется прочитать заключенным пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», — уточнил он.
По словам Мельникова, артиста доставили в СИЗО № 5 УФСИН России («Водник»). В настоящее время Ефремов находится в карантинной камере, где по действующим правилам он пробудет до десяти суток.
Мельников отметил, что заключенный удовлетворен условиями содержания. «Вместе с ним в камере находятся еще 2 человека, со слов Ефремова: «приятные соседи». В камере у актера есть чайник и телевизор», — указал член ОНК. Он добавил, что актер не имеет претензий к питанию в неволе, Ефремов заявил, что его это «не пугает» после службы в армии.