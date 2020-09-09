Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню

За время карантина, по словам собеседника РБК, Ефремову должны подобрать обычную камеру и соседей с учетом психологической совместимости, а также требований законодательства.

Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин написал пьесу «Пар» специально для Ефремова во время самоизоляции, еще до аварии с его участием. Как Охлобыстин сообщил «РИА Новости» в августе, Ефремов должен был поставить ее после пандемии, но за две недели до ДТП попросил заняться постановкой музыканта Гарика Сукачева. По сюжету все действие происходит в бане, где собираются выпить лучшие друзья.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, предъявил к Ефремову иск на сумму около 7 млн руб. Суд снизил ее до 800 тыс. руб.

Защита актера подала краткую апелляционную жалобу, попросив отменить приговор. Ефремов будет находится в СИЗО, пока приговор не вступит в законную силу.