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Авария с участием Ефремова ,  
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Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Ефремова

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом, состоится 20 октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд назначил на 20 октября рассмотрение апелляционных жалоб», — сказали в пресс-службе.

Актера Михаила Ефремова Пресненский суд 8 сентября приговорил к восьми годам в колонии общего режима. Его признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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В конце сентября гражданская жена погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова потребовала отменить приговор Ефремову и направила ходатайство в суд о признании ее потерпевшей.

Ранее апелляционную жалобу в суд также направил защитник Ефремова Роман Филиппов. В ней говорится о раскаяниях артиста и признании вины. Ефремов просит смягчить приговор суда, так как его позиция была «обусловлена давлением» бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В ходе расследования экспертиза установила, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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