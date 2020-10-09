Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Ефремова

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом, состоится 20 октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд назначил на 20 октября рассмотрение апелляционных жалоб», — сказали в пресс-службе.

Актера Михаила Ефремова Пресненский суд 8 сентября приговорил к восьми годам в колонии общего режима. Его признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В конце сентября гражданская жена погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова потребовала отменить приговор Ефремову и направила ходатайство в суд о признании ее потерпевшей.