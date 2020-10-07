Сестра Ефремова описала жизнь актера в СИЗО

Михаил Ефремов (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, чувствует себя хорошо и читает в СИЗО пьесу. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» рассказала его старшая сестра Анастасия.

«Он (Ефремов. — РБК) этим и занимается — он творец. Он деятель. Он взял с собой пьесу, читает там ее зэкам», — заявила она.

По словам сестры, актер способен приспособиться к любым условиям, и нахождение в изоляторе не может на него повлиять. Однако она добавила, что семья Ефремова намерена «вытащить» его из СИЗО любыми способами. По ее мнению, арест артиста стал наказанием не для него, а для его семьи и поклонников.

«Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья. Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — пояснила сестра Ефремова.