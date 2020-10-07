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Авария с участием Ефремова ,  
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Сестра Ефремова описала жизнь актера в СИЗО

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, чувствует себя хорошо и читает в СИЗО пьесу. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» рассказала его старшая сестра Анастасия.

«Он (Ефремов. — РБК) этим и занимается — он творец. Он деятель. Он взял с собой пьесу, читает там ее зэкам», — заявила она.

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По словам сестры, актер способен приспособиться к любым условиям, и нахождение в изоляторе не может на него повлиять. Однако она добавила, что семья Ефремова намерена «вытащить» его из СИЗО любыми способами. По ее мнению, арест артиста стал наказанием не для него, а для его семьи и поклонников.

«Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья. Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — пояснила сестра Ефремова.

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ДТП с участием Ефремова произошло в начале июня. Управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров на следующий день умер в больнице от полученных травм.

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8 сентября Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Сейчас он находится в СИЗО № 5 УФСИН России, более известном как «Водник». После ареста член ОНК Алексей Мельников рассказал, что Ефремов намерен прочитать сокамерникам пьесу «Пар» Ивана Охлобыстина, которая была написана специально для него еще до аварии.

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